В селе Аксай Темирского района Актюбинской области открылось 258-ое добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». Новый пожарный пост будет обеспечивать безопасность двух населённых пунктов Аксай и Бирлик, где проживает около 800 человек.

Пост создан при поддержке местных исполнительных органов с необходимыми условия для несения службы. Пост укомплектован 4 подготовленными сотрудниками. Для оперативного реагирования от МЧС переданы пожарные автоцистерны, обмундирование и средства связи.

Открытие нового пожарного поста позволит повысить уровень пожарной безопасности в населённых пунктах, а также обеспечить оперативное реагирование на пожары и другие чрезвычайные ситуации.