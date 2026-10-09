В Актюбинской области поставлен ряд задач по повышению качества дорог

Под председательством заместителя акима Актюбинской области Асылбека Есенбаева состоялось совещание по вопросам строительства автомобильных дорог и обеспечения их качества в рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Основное требование - уделять приоритетное внимание не только объёмам выполненных работ, но и качеству дорожного покрытия, а также долговечности дорог.

В ходе совещания представители областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол», управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также Национального центра качества дорожных активов доложили о текущих работах и выявленных недостатках.

По информации руководителя областного филиала «ҚазАвтоЖол» Айбола Данагула, в Актюбинской области ведутся работы на 1 122,5 км из 1 875 км автомобильных дорог республиканского значения. Из них 856 км охвачены реконструкцией, ещё на 266,5 км проводится средний ремонт. Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт мостов через реки Жем и Кауылжыр.

«По дорогам областного значения реализуется 11 проектов, по районным дорогам и улично-дорожной сети населённых пунктов - 64, по улично-дорожной сети города Актобе - 24 проекта. В 2026 году планируется довести долю автомобильных дорог области в хорошем и удовлетворительном состоянии до 88%», - сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Кайыр.

По словам руководителя областного филиала Национального центра качества дорожных активов Тельмана Малаева, в 2023–2026 годах в рамках контроля качества дорожных работ экспертизой охвачено 887 объектов, проведено 4 810 проверок.

По итогам совещания заместитель акима области Асылбек Есенбаев поручил усилить контроль качества битума и щебня, используемых при строительстве дорог, совершенствовать работу технического надзора, контролировать движение большегрузного транспорта и обеспечить эффективное использование бюджетных средств.

Также поставлена задача оперативно устранить 57 дефектов, выявленных Национальным центром качества дорожных активов. Отмечено, что приёмка объектов с неустранёнными недостатками не допускается.

Отдельное внимание уделено недопущению использования материалов, не соответствующих требованиям проектно-сметной документации, а также повышению ответственности подрядных организаций и организаций технического надзора за некачественное выполнение работ.

Совместно с транспортной инспекцией необходимо на постоянной основе проводить ежедневную работу по контролю за соблюдением требований законодательства владельцами и водителями большегрузного транспорта.

Контроль за исполнением поручений возложен на областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.