В Темирском районе модернизируется система питьевой воды

В соответствии с поручением Главы государства планомерно продолжается работа по обеспечению населения качественной питьевой водой и развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В данном направлении в поселке Шубаркудук Темирского района ведутся работы по реконструкции водопроводных сетей с целью обеспечения жителей качественным и бесперебойным водоснабжением.

Проект стартовал 1 апреля 2026 года и реализуется за счет средств областного бюджета. Работы охватывают территории поселка Терискей, Аккудук, Ж. Кереева и Привокзальную площадь.

В рамках проекта проложено 16,6 км водопроводных сетей, построена водонапорная башня объемом 160 кубических метров и резервуар для воды объемом 2000 кубических метров.

В частности:

-проложено Ø225 мм - 11,2 км;

-Ø110 мм - 2,8 км;

-Ø32 мм - 2,5 км водопроводных сетей;

-на внутрипоселковых водопроводных сетях установлено 106 новых колодцев;

-пробурены 2 водозаборные скважины;

-на насосной станции второго подъема ведутся работы по монтажу стальных труб, подающих воду в резервуар;

-установлена 1 КТПН (Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки), полностью завершены работы по прокладке электрических сетей.

В настоящее время на объекте ведутся работы по установке насосных станций.

После полного завершения проекта модернизированная система водоснабжения позволит обеспечить жителей поселка Шубаркудук стабильной и надежной качественной питьевой водой.

Это один из важных проектов по развитию инженерной инфраструктуры в Темирском районе. Модернизированные водопроводные сети повысят качество жизни населения, расширят доступ к качественной питьевой воде и создадут условия для стабильного функционирования системы водоснабжения.

Качественная питьевая вода - важная основа благополучия и комфортной жизни населения.