В Актобе обсудили новые форматы межрегионального сотрудничества НПО

В Актобе состоялась конференция неправительственных организаций Актюбинской области на тему «Гражданское партнерство: новые форматы – общие решения». Мероприятие прошло в конференц-зале «Мәңгілік Ел» Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова. В конференции приняли участие представители государственных органов, активисты гражданского общества из разных регионов страны, руководители городских и районных НПО, а также представители интеллигенции.

Главной особенностью нынешней конференции стал акцент на укреплении межрегионального гражданского партнерства и выходе за рамки традиционного диалога между государственными органами и НПО.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы текущего состояния гражданского сектора, инфраструктуры поддержки НПО, эффективности государственных социальных проектов, механизмов финансирования социальных инициатив и новых инструментов развития гражданского общества.

В конференции приняли участие председатель Правления Центра поддержки гражданских инициатив Е. Сапаров, президент Гражданского альянса города Алматы К. Абдихалыков, руководитель Ресурсного центра НПО Кызылординской области А. Айтмамбетова и руководитель районного движения НПО Костанайской области М. Бакир.

«Наша главная задача — обеспечивать реализацию принципов, закреплённых в Конституции, конкретными делами в повседневной жизни.

Активное гражданское общество - важный мост, укрепляющий связь между государством и населением. Неправительственные организации не только доносят до государственных органов реальные запросы населения, но и непосредственно участвуют в решении этих вопросов», - сказал заместитель акима области Асылбек Есенбаев, открывая конференцию.

В рамках основного заседания был представлен опыт Актюбинской области по развитию гражданского сектора, действующая инфраструктура поддержки НПО, а также новые механизмы реализации гражданских инициатив.

Одной из ключевых площадок конференции стал открытый микрофон «Голос регионов». Представители гражданского общества из разных регионов страны поделились опытом и предложениями, а также обсудили актуальные вопросы, стоящие перед регионами.

По мнению участников, такой формат позволяет распространять эффективные практики из одного региона в другие и разрабатывать совместные проекты для решения общих проблем.

В рамках рабочей встречи на тему «Социальные проекты: от финансирования к результату» представители местных исполнительных органов и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» обсудили повышение результативности социальных проектов, механизмы их финансирования и совершенствование государственного социального заказа.

В ходе конференции руководители активных неправительственных организаций, внесшие вклад в развитие гражданского общества, были награждены благодарственными письмами Министерства культуры и информации Республики Казахстан и акима Актюбинской области.

Культурная программа мероприятия продолжилась II традиционным фестивалем «Қонақ кәде – Өнер шашу».

По итогам встречи участники отметили важность дальнейшего укрепления постоянного обмена опытом между регионами, реализации совместных гражданских инициатив и развития потенциала неправительственных организаций.

Таким образом, конференция, прошедшая в Актобе, стала не просто площадкой для встречи представителей гражданского общества, а практическим диалогом, направленным на объединение эффективного опыта регионов и выработку совместных решений по актуальным вопросам.