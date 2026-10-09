В Иргизе строятся 90 домов для социально уязвимых слоёв населения
В селе Иргиз - районном центре Иргизского района – продолжается строительство жилья для обеспечения социально уязвимых слоёв населения.
В рамках кредитного финансирования, предоставляемого за счёт внутренних источников областного бюджета, ведётся строительство 90 жилых домов.
В настоящее время строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с утверждённым планом. На объектах поэтапно ведутся необходимые работы, при этом особое внимание уделяется качеству строительства и соблюдению установленных сроков.
Ввод 90 жилых домов в эксплуатацию планируется в декабре текущего года.
Реализация данного проекта позволит обеспечить жильём граждан из социально уязвимых категорий и станет очередным шагом в развитии социальной инфраструктуры села Иргиз.