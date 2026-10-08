В Актобе строится завод по переработке бумажных отходов

При поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК АО «Жасыл даму» продолжает финансирование проектов, направленных на развитие переработки отходов и создание современной инфраструктуры отрасли. В Актобе реализуется проект по строительству нового завода по производству картона и бумаги.

Проект реализует ТОО «CAPITAL PLAST KZ». После выхода предприятия на проектную мощность объем производства бумаги для гофрирования составит до 18 тыс. тонн в год, картона для плоских слоев — до 24 тыс. тонн в год.

Общая стоимость проекта составляет порядка 10,3 млрд тенге. Проект реализуется за счет средств утилизационного платежа, направленных АО «Жасыл даму».

В настоящее время строительные работы ведутся в соответствии с планом. На площадке выполняются фундаментные работы, ведется строительство склада и устройство свай. Также уже построена котельная. Ввод предприятия в эксплуатацию ожидается в 2027 году.

После выхода завода на полную производственную мощность планируется создать более 300 рабочих мест.

Реализация проекта позволит создать в Актобе новые мощности по выпуску бумаги и картона с использованием вторичного сырья и увеличить объемы вовлечения макулатуры в переработку.