В Актобе прошел творческий вечер, посвященный 80-летию Мади Айымбетова

В Актобе состоялся творческий вечер «Ұлт болмысы – әдебиет айнасы», посвященный 80-летию писателя, журналиста, деятеля культуры Казахстана, кавалера ордена «Құрмет» и медали «Ерен еңбегі үшін» Мади Айымбетова.

Мероприятие прошло в Актюбинском областном драматическом театре имени Т.Ахтанова. В рамках вечера были представлены творческий путь писателя, его вклад в развитие казахской литературы и журналистики, а также произведения, посвященные национальным ценностям и человеческой природе.

Главным событием вечера стала презентация новой книги Мади Айымбетова «Құлан-елес», в которую вошли его рассказы и эссе.

В творчестве юбиляра особое место занимают темы родной земли, жизни аула, человеческих судеб и национального характера. Читателям известны его произведения «Тәтті мұң», «Дүние керуен», «Ол дәурен бір көрген түс». Ряд произведений писателя переведен на другие языки.

В ходе вечера известные писатели и представители творческой интеллигенции поздравили Мади Айымбетова с 80-летием и отметили его вклад в литературу и отечественную журналистику.

Творческий вечер продолжился беседой с юбиляром о литературе и его творческом пути, а также театрализованной постановкой по произведению «Ымырттағы жалғыздық».