В Актобе состоялся День открытых дверей по вопросам донорства и трансплантации

В Актюбинской областной многопрофильной больнице состоялся День открытых дверей, посвященный вопросам донорства и трансплантации органов.

В мероприятии приняли участие главный врач Актюбинской областной многопрофильной больницы К.К. Жетібаев, профессор кафедры хирургических болезней №2 Б.С. Жакиев, хирург-трансплантолог, PhD М.С. Рысмаханов, проректор Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова Н.М. Мусин, главный внештатный невролог Д.Р. Януварова, представители медицинских организаций и пациенты, перенесшие трансплантацию органов.

В рамках мероприятия профильные специалисты представили информацию о современных возможностях трансплантации, организации медицинской помощи пациентам, нуждающимся в пересадке органов, а также о значении донорства. Участники получили ответы на вопросы, касающиеся проведения трансплантационных операций и порядка включения пациентов в лист ожидания.

С 2014 года в Актюбинской области проведено 95 трансплантаций органов, в том числе 85 родственных пересадок.

Всего проведено 82 трансплантации почки и 13 пересадок печени. Кроме того, в области выполнено 7 мультиорганных заборов органов.

В настоящее время в листе ожидания на трансплантацию находятся 329 жителей области. Из них 304 человека ожидают пересадку почки, 10 - печени, 8 - легких и 7 - роговицы.

Медицинские организации региона на постоянной основе проводят информационно-разъяснительную работу, направленную на открытый диалог с населением и обсуждение актуальных вопросов органного донорства.