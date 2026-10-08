На площадке Региональной службы коммуникаций заместитель директора Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Тимур Тлеуов и руководитель Актюбинского отделения Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Дарина Сунгатова подвели итоги вегетационного периода в регионе.

С мая по сентябрь текущего года для нужд водопотребителей из Актюбинского водохранилища было сброшено 28,5 млн м³ воды, из Каргалинского водохранилища — 27,7 млн м³, из Саздинского водохранилища — 2,6 млн м³.

Площадь используемых орошаемых земель в регионе составляет порядка 11 тыс. га. Основными выращиваемыми культурами являются картофель, а также овощные, бахчевые, кормовые, масличные и злаковые культуры.

«Филиал обеспечил бесперебойную подачу воды для всех потребителей. В ходе вегетационного периода никаких проблем не возникло, все сельхозтоваропроизводители обеспечены водой в требуемом объеме», — сообщил заместитель директора Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Тимур Тлеуов.

В регионе также реализуются инфраструктурные проекты. Разработана документация на реконструкцию Каргалинского водохранилища, которая проходит государственную экспертизу. Проект предусматривает ремонт плотины, водовыпуска и паводкового водосброса, установку малой ГЭС, а также реконструкцию магистрального канала протяженностью 18 км.