В Актюбинской области на завершающем этапе дорожного сезона продолжается реализация сразу нескольких крупных проектов на республиканских трассах. Ремонт и реконструкция охватывают десятки километров дорог, включая участки с расширением до четырех полос, восстановлением мостов и повышением технической категории трасс. На отдельных объектах работы уже выполнены более чем на 80 процентов.

Одним из ключевых проектов остается реконструкция автомобильной дороги «Актобе - Карабутак - Улгайсын». На участке с 791-го по 819-й километр завершается реконструкция 28 километров дороги по четырем полосам движения. Еще на шести участках продолжаются земляные работы и перенос инженерных коммуникаций. Работы выполняются поэтапно с повышением технической категории дороги.

Продолжается ремонт трассы «Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз». Работы ведутся на участках 50 - 70 км и 70 - 89,9 км общей протяженностью около 40 километров. Кроме того, в рамках проекта проводится ремонт искусственных сооружений. В частности, ремонтируется мост через реку Жем на 92-м километре. Протяженность сооружения составляет 132,4 метра.

Активные работы идут и на автомобильной дороге «Карабутак - Костанай». Ремонтом охвачено 80 километров дорожного полотна. На сегодняшний день выполнено 85 процентов работ. На участке, расположенном на границе Актюбинской и Костанайской областей, с 96-го по 106-й километр, асфальтирование завершено в полном объеме.

В перечень проектов также входит ремонт участка Северного обхода города Актобе протяженностью 21 километр - с 0-го по 21-й километр.

На автомобильной дороге «Актобе - Алимбет» предусмотрен ремонт участка с 46-го по 70-й километр общей протяженностью 24 километра. Одновременно ведется работа по строительству пограничного пункта пропуска.

Реализация этих проектов направлена на повышение безопасности дорожного движения, улучшение состояния дорожного покрытия и повышение пропускной способности основных транспортных направлений региона.