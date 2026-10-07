«Ауыл аманаты»: предприниматель из города Алга развивает коневодство

При поддержке проекта «Ауыл аманаты» житель города Алга Куаныш Талгатулы развивает коневодство и занимается производством саумала и кумыса.

Предприниматель начал свое дело с трех голов лошадей. Сегодня их поголовье увеличилось до 12. В настоящее время он производит натуральный и качественный саумал и кумыс, которые предлагает жителям города Алга.

Проект «Ауыл аманаты» направлен на создание возможностей для сельских жителей начать собственное дело и расширить действующий бизнес, повысить доходы и развивать местное предпринимательство. Государственная поддержка в рамках проекта способствует развитию предпринимательства и созданию новых рабочих мест в сельской местности.