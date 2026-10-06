Аким Актюбинской области Асхат Шахаров прочитал мотивационную лекцию для сельских акимов и руководителей, впервые назначенных на государственную службу.

В традиционной встрече приняли участие акимы городов, сел, сельских округов, госслужащие, впервые назначенные на руководящие, административные государственные должности корпуса «Б», а также руководители местных исполнительных органов, проходящие обучение на курсах повышения квалификации в филиале Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по Актюбинской области.

В ходе встречи на тему «Эффективное лидерство и служение народу: ответственность современного руководителя» глава региона остановился на роли руководителя на государственной службе, работе с населением, формировании команды, инициативности, принятии решений в сложных ситуациях и достижении конкретных результатов.

Асхат Шахаров отметил, что работа руководителя на государственной службе не ограничивается лишь выполнением поручений. Главный показатель его деятельности – реальные изменения в жизни людей. Поэтому аким должен поддерживать постоянную связь с населением, не только выслушивать проблемы граждан, но и доводить их решение до конца.

«Важно слушать людей, понимать их проблемы и уделять внимание их обращениям. Населению требуется результат», - сказал аким области.

Особое внимание было уделено ответственности сельских акимов. Развитие населенного пункта, качество жизни жителей и решение местных проблем напрямую зависят от инициативности акима, его организаторских способностей и ответственности за принимаемые решения.

Аким призвал руководителей не откладывать решение проблем, уметь заранее оценивать ситуацию, своевременно принимать решения и работать на конкретный результат. Еще одним важным условием эффективного управления было названо формирование профессиональной команды. Руководитель должен уметь правильно распределять обязанности, раскрывать потенциал сотрудников и объединять их вокруг общей цели.

На встрече также были рассмотрены основные приоритеты, обозначенные Президентом. Это укрепление государственности и национального единства, защита и продвижение конституционных ценностей и принципов, обеспечение общественно-политической стабильности.

Работа в данном направлении строится на принципах «Закон и Порядок», «Слышащее государство», «Разные взгляды – единая нация», «Сильный Президент – влиятельный Курултай – подотчетное Правительство», «Добропорядочный гражданин» и «Чистый Казахстан». Роль акимов и государственных служащих в реализации этих принципов на местном уровне имеет большое значение.

В завершение мотивационной лекции участники задали акиму области вопросы, волнующие их в рамках профессиональной деятельности, а также поделились планами по развитию своих сельских населенных пунктов.