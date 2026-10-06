Педагог, посвятившая 37 лет работе в сфере образования, награждена орденом «Құрмет»

В рамках торжественного мероприятия, посвящённого Дню учителя, аким Актюбинской области Асхат Шахаров вручил Каракоз Тлеумагамбетовой орден «Құрмет».

Общий стаж Каракоз Енсегенкызы в сфере образования составляет 37 лет. 15 из них она возглавляет Актюбинскую областную специализированную физико-математическую школу-интернат. За это время она внесла значительный вклад в обеспечение качественного образования одарённых детей и развитие учебного заведения.

В 1988 году Каракоз Тлеумагамбетова окончила Актюбинский педагогический институт по специальности «учитель физики и математики». Сегодня она имеет квалификационную категорию «педагог-мастер».

Многолетний труд педагога ранее также был отмечен рядом наград. В 2013 году она была удостоена нагрудного знака «Почётный работник образования», в 2022 году – нагрудного знака имени Ы. Алтынсарина. В 2023 году получила памятный знак, посвящённый 25-летию РНПЦ «Дарын», а в 2024 году ей присвоено звание «Почётный учитель Актюбинской области».

«Я работаю в сфере образования уже 37 лет. Сегодня особенно приятно, что мой многолетний труд получил высокую оценку. Воспринимаю эту награду не только как признание моей работы, но и как оценку труда коллег, с которыми мы вместе работаем. Поздравляю всех учителей с профессиональным праздником! Благодаря труду педагогов воспитывается образованное поколение, которое любит свою Родину и стремится быть достойным гражданином страны», – сказала Каракоз Тлеумагамбетова.

Уважение к учителю – это уважение к образованию, воспитанию подрастающего поколения и будущему страны.