В Актюбинской области формируется запас социально значимых продовольственных товаров

Эта работа направлена на обеспечение жителей региона основными продуктами питания и сохранение стабильности цен.

В августе 2026 года АО «СПК «Актобе» заключило дополнительные соглашения с местными товаропроизводителями на поставку овощей урожая текущего года.

Согласно заключенным договорам, в регион планируется поставить 8 614 тонн картофеля, 1 414 тонн лука, 2 049 тонн моркови и 1 172 тонны капусты.

Кроме того, заключены соглашения на поставку других социально значимых продовольственных товаров. В частности, ТОО «Белес Маркет» поставит 20 тонн подсолнечного масла, а ТОО «Ramazan Qus» — 14,7 миллиона штук куриных яиц.

В настоящее время на складах хранения товаров находятся 286 тонн сахара, 10 тонн подсолнечного масла и 272 тонны риса.

Бакалейные товары уже реализуются через социальные павильоны. После завершения уборки овощной продукции ее планируется выставить на продажу в октябре–ноябре.