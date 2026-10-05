В Актюбинской области чествовали педагогов в День учителя

День учителя – особый повод сказать слова благодарности тем, кто каждый день помогает детям открывать мир знаний, поддерживает их первые шаги и своим трудом влияет на их дальнейший путь. В этот день внимание и заслуженное признание получили педагоги, чьи профессиональные достижения, преданность делу и многолетний труд вносят вклад в развитие образования региона.

Торжественный вечер прошел в областном центре культуры «Өнер орталығы». В мероприятии приняли участие педагоги, ветераны отрасли, руководители образовательных организаций и представители профессионального сообщества. Для многих из них этот праздник стал возможностью встретиться с коллегами, принять поздравления и вместе порадоваться успехам друг друга.

С профессиональным праздником педагогов поздравил аким области Асхат Шахаров. В своем выступлении он подчеркнул особое значение профессии учителя и отметил, что именно педагог во многом определяет не только уровень знаний ребенка, но и его личностное становление.

«Учитель – это наставник, формирующий личность и ценности ребенка. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев особо отмечает роль педагога в формировании качественного образования и воспитании подрастающего поколения. Для нас повышение качества образования и укрепление статуса учителя – одна из ключевых задач. Сегодня перед системой образования стоят три важных приоритета – конституционные ценности, новая общественная этика и стремление в будущее. Важно не просто говорить об этих направлениях, а воплощать их в воспитательной работе: прививать детям уважение к Закону и Порядку, единству, труду и ответственности, формировать честность, интерес к знаниям, науке, культуре, инновациям и современным технологиям», — сказал Асхат Шахаров.

Сегодня в системе образования Актюбинской области трудятся около 29 тысяч педагогов. В этом году в образовательные организации региона пришли более 400 молодых учителей. По словам главы региона, для отрасли создаются необходимые условия, однако возможности должны находить отражение в конкретных результатах, прежде всего в достижениях и развитии учеников.

Одним из главных моментов праздничного вечера стала церемония награждения. За особые заслуги в сфере образования и значительный вклад в развитие страны пять актюбинских педагогов удостоены государственных наград в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан.

Орденом «Құрмет» награждены ветеран педагогического труда Гульмараш Мукашова, директор областного специализированного физико-математического лицея-интерната Каракоз Тлеумаганбетова и учитель географии областного специализированного лицея-интерната для одаренных детей имени М. Кусаинова Мирамгуль Нурбаева.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены учитель русского языка и литературы IT школы-лицея № 72 имени Абиша Кекилбаева города Актобе Айгуль Жиенгазина и учитель истории средней школы № 2 села Карауылкелды Байганинского района Асемхан Жакупова.

В этот же вечер отметили педагогов, посвятивших образованию многие годы, а также учителей, добившихся высоких профессиональных результатов. Представители системы образования региона были награждены нагрудными знаками «Еңбек ардагері», «Ыбырай Алтынсарин», «Білім беру саласының үздігі», а также Благодарственными письмами Министерства просвещения Республики Казахстан.

Отдельно чествовали победителей областных конкурсов «Лучший педагог Актюбинской области» и «Почетный учитель Актюбинской области». Звания «Лучший педагог Актюбинской области» удостоены преподаватель специальных дисциплин Актюбинского высшего политехнического колледжа Галымжан Изимов и учитель английского языка средней школы №80 города Актобе Жанат Улыкпанова. Каждый из победителей получил денежную премию в размере 500 МРП. Звание «Почетный учитель Актюбинской области» присвоено преподавателю специальных дисциплин Актюбинского высшего гуманитарного колледжа Жайнагуль Адиловой, которой вручена денежная премия в размере 300 МРП.

Благодарственными письмами акима области за высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего поколения и вклад в повышение качества образования региона отмечены 22 представителя сферы образования.

Праздничную атмосферу вечера дополнила концертная программа. Со сцены звучали песни и слова благодарности, а творческие номера были посвящены учительскому труду, наставничеству и преемственности поколений.

Для педагогов этот вечер стал признанием их ежедневного труда, результаты которого измеряются не только профессиональными достижениями, но и судьбами учеников, их знаниями, выбором и успехами.