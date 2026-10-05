Итоги выступления спортсменов Актюбинской области на международных соревнованиях и задачи по дальнейшему развитию спорта рассмотрели на аппаратном совещании под председательством акима области Асхата Шахарова.

Руководитель управления туризма, физической культуры и спорта Мейрамбек Махамбетов отметил, что спортсмены региона стабильно показывают высокие результаты на официальных международных соревнованиях.

На завершившихся накануне XX летних Азиатских играх в составе национальной сборной Казахстана выступили 20 спортсменов из Актюбинской области. По итогам соревнований они завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

Чемпионами Азиатских игр стали Еркингали Буркиталин и Кадырбек Шынбаев в ММА, а также Ерлик Сертай в фехтовании. Серебряные медали в дзюдо завоевал Адилет Алмат в личном и командном зачете. Бронзовым призером в каратэ стал Нурканат Ажиканов.

По количеству золотых медалей среди регионов Актюбинская область заняла первое место. Две золотые медали спортсмены завоевали в личном зачете и одну – в командном. Для региона это лучший результат за всю историю участия в Азиатских играх.

Глава региона подчеркнул, что достигнутые результаты должны стать основой для дальнейшей работы. В первую очередь необходимо уже сейчас системно готовиться к предстоящим Олимпийским играм.

«Достигнутыми результатами ограничиваться нельзя. Подготовку к следующим Олимпийским играм необходимо начинать уже сегодня. Нужно определить спортсменов, которые имеют реальные перспективы участия и борьбы за высокие места, и для каждого выстроить конкретную программу подготовки. Важно постоянно отслеживать их результаты на международных соревнованиях и позиции в рейтингах», - отметил Асхат Шахаров.

Особое внимание аким области поручил уделить тренерскому составу. Необходимо повышать профессиональный уровень специалистов, использовать опыт ведущих тренеров и создавать для спортсменов полноценные условия для подготовки, восстановления и медицинского сопровождения.

На совещании также рассмотрены вопросы развития массового спорта. Асхат Шахаров отметил необходимость шире привлекать детей и молодежь к занятиям спортом, особенно в сельских населенных пунктах, и обеспечить доступность спортивной инфраструктуры.

«Нам необходимо одновременно развивать массовый спорт и готовить спортсменов высокого класса. Дети должны иметь возможность заниматься спортом независимо от того, где они живут, а перспективные спортсмены получать все необходимые условия для дальнейшего роста и выхода на международный уровень», - сказал глава региона.

Акимам районов и города поручено обеспечить доступность спортивных площадок и объектов, следить за их состоянием и эффективностью использования. Построенная спортивная инфраструктура должна быть востребована населением и использоваться в полном объеме.

Кроме того, в ходе совещания отмечено участие спортсменов региона в предстоящих крупных международных соревнованиях. С 18 по 24 октября в V Азиатских Параиграх в составе национальной сборной Казахстана выступят шесть представителей Актюбинской области: Мереке Аяла и Тлек Амандаулет в парадзюдо, Гулим Курманбаева в парапауэрлифтинге, Аслан Асан в паралегкой атлетике, Милана Красавцева в паратхэквондо и Ердаулет Кадымбергенов в теннисе на колясках. Еще четыре актюбинских дзюдоиста – Бакытжан Аман, Акылжан Жубатканов, Есет Куанов и Аруна Жангельдина – вошли в состав национальной сборной Казахстана на чемпионат мира, который проходит в Баку с 4 по 11 октября.

С 24 октября по 1 ноября в Астане пройдет чемпионат мира по видам спортивной борьбы. Актюбинскую область на соревнованиях представят Мейрамбек Айнагулов в греко-римской борьбе и Мейрамбек Картбай в вольной борьбе.

По итогам заседания Асхат Шахаров поручил профильному управлению усилить темпы подготовки спортсменов к Олимпийским играм, определить состав спортсменов по олимпийским видам спорта и обеспечить их системную подготовку.

«На Олимпийских играх необходимо стремиться не просто к участию, а к конкретному результату. Для этого нужно заранее определить спортсменов, которые способны бороться за медали, создать им необходимые условия и обеспечить постоянное сопровождение подготовки. Эта работа должна находиться на личном контроле руководителей», - подчеркнул аким области.