В Актюбинской области к зимнему сезону заготовлено более 2 миллионов тонн кормов для скота

Аким области Асхат Шахаров поручил обеспечить полный запас кормов на предстоящую зимовку и не допустить их дефицита в населенных пунктах региона.

Вопросы подготовки сельскохозяйственных формирований и личных подсобных хозяйств к зимнему периоду рассмотрены в ходе аппаратного совещания, которое прошло под председательством акима области.

С докладом о текущем состоянии отрасли, ходе заготовки кормов и готовности хозяйств к зимовке выступил руководитель управления сельского хозяйства Асылхан Абтиев.

На сегодняшний день в области действуют 5 673 сельскохозяйственных формирования, в том числе 5 211 крестьянских хозяйств и 462 юридических лица. На субсидирование животноводства в 2026 году из бюджета предусмотрено 4,2 млрд тенге, из которых 2,3 млрд тенге уже выплачено сельхозформированиям.

По состоянию на 1 сентября в области насчитывается 642,5 тыс. голов крупного рогатого скота, 1 269,4 тыс. овец и коз, 423,7 тыс. лошадей и 26,4 тыс. верблюдов.

На зимовку 2026–2027 годов планируется поставить около 1,06 млн условных голов скота. Для их обеспечения предусмотрена заготовка 1,972 млн тонн сена, 7 тыс. тонн сенажа, 26,6 тыс. тонн силоса и 225,5 тыс. тонн концентрированных кормов. В настоящее время заготовлено 2,026 млн тонн сена, 7,3 тыс. тонн сенажа и 18,4 тыс. тонн силоса.

Подводя итоги совещания, аким области Асхат Шахаров подчеркнул необходимость полного выполнения планов по заготовке кормов и формирования достаточного запаса на предстоящую зимовку.

Поручено принимать необходимые координационные меры для недопущения необоснованного роста цен на сено и фураж в зимний период.

«Основная задача – обеспечить поголовье скота необходимым объемом кормов на зимний период и сформировать достаточный запас. В населенных пунктах, где существует риск возникновения дефицита кормов, необходимо принимать меры заблаговременно. Нельзя допустить, чтобы зимой жители отдельных сел столкнулись с нехваткой сена или необоснованным ростом его стоимости. В этой работе важна и социальная ответственность крупных сельскохозяйственных формирований, осуществляющих деятельность в сельских округах. Помимо производственных показателей, необходимо уделять внимание поддержке местного населения, особенно в тех случаях, когда отдельные семьи испытывают трудности с заготовкой или приобретением кормов. Все возможные проблемные вопросы необходимо выявить и решить до наступления зимы», - отметил Асхат Шахаров.