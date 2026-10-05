Актюбинские школьники присоединились к экологической инициативе «Таза Қазақстан»

В школе-гимназии «SMART BILIM» города Актобе в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан» прошла познавательная встреча «Экологиялық тәрбие – таза болашақ кепілі». Мероприятие было посвящено экологическому воспитанию школьников и бережному отношению к окружающей среде.

В ходе встречи учащимся рассказали об основных направлениях программы «Таза Қазақстан», экологической культуре, охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов. Спикеры отметили, что забота о природе начинается не только с масштабных инициатив, но и с простых повседневных действий каждого человека.

Школьники активно включились в обсуждение и смогли задать экспертам интересующие их вопросы. Во время открытого диалога говорили о чистоте окружающей среды, озеленении, бережном отношении к природе и личном вкладе каждого в сохранение экологии.

Главный специалист Департамента экологии по Актюбинской области, государственный экологический инспектор Гульжайнар Абдрахманова подчеркнула, что бережное отношение к природе важно формировать с раннего возраста.

«Программа «Таза Қазақстан» – это важная инициатива, направленная на формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе в обществе. Особое значение имеет воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей среде. Сегодняшняя акция по посадке деревьев – это не только вклад школьников в охрану природы, но и доброе дело ради будущих поколений», – отметила она.

Председатель Актюбинского областного филиала молодежного крыла «Жастар Рухы» Алишер Тыныштык также обратил внимание на важность участия молодежи в экологических инициативах.

«Сегодняшнее мероприятие направлено не только на формирование экологической культуры у подрастающего поколения, но и на вовлечение молодежи в практическую природоохранную деятельность. Защита природы – наша общая обязанность, а активное участие молодежи в этой работе является значимым вкладом в светлое будущее страны», – сказал он.

Встреча не ограничилась только познавательной частью. Учащиеся приняли участие в экологическом флешмобе, а затем высадили деревья на территории школы. Таким образом, разговор о бережном отношении к природе продолжился уже конкретным делом.

Такие мероприятия помогают детям не только больше узнать об экологической культуре, но и на практике увидеть, что каждый может внести свой вклад в чистоту, озеленение и сохранение природы родного края.