Качественное образование начинается с квалифицированного педагога

Сегодня в системе образования Актюбинской области работают более 29 тысяч педагогов.

В нашей стране особое внимание уделяется повышению профессиональной квалификации педагогов. В этом году в Актюбинской области курсы повышения квалификации проходят 5 215 учителей. В следующем году планируется обучение еще 4 193 педагогов.

По итогам аттестации этого года качественный состав педагогов области увеличился на 7 процентов. Кроме того, изучен и систематизирован 701 инновационный опыт лучших учителей.

В новом учебном году в школы области пришли 556 молодых специалистов. Это позволит привлечь новые кадры в систему образования и продолжить укрепление педагогического потенциала региона.