Актюбинская область показала лучший результат на XX летних Азиатских играх

В Японии завершились XX летние Азиатские игры «Аичи–Нагоя 2026». По итогам крупнейшего континентального старта сборная Казахстана завоевала 84 медали — 12 золотых, 24 серебряные и 48 бронзовых, заняв 8-е место среди 46 стран-участниц.

По сравнению с предыдущими Играми в Ханчжоу, где Казахстан занял 11-е место, национальная команда поднялась на три позиции и увеличила количество золотых наград.

В составе сборной успешно выступили и представители Актюбинской области.

По итогам соревнований спортсмены региона завоевали 6 медалей — 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую:

🥇 Кадырбек Шынбаев — ММА, 71 кг 🥇 Еркингали Буркиталин — ММА, 77 кг 🥇 Ерлик Сертай — фехтование, командные соревнования 🥈🥈 Адилет Алмат — дзюдо, 81 кг; дзюдо, командные соревнования 🥉 Нурканат Ажиканов — каратэ, 75 кг

🔹 В Аичи–Нагое ММА впервые в истории вошло в программу Азиатских игр. В дебютных соревнованиях сразу два представителя Актюбинской области — Еркингали Буркиталин и Кадырбек Шынбаев — стали чемпионами, войдя в число первых победителей Азиады в этом виде спорта.

🔹 Ерлик Сертай стал чемпионом в составе мужской сборной Казахстана по фехтованию на шпагах. Казахстанские шпажисты вернули золото Азиатских игр в командных соревнованиях спустя 24 года. Нынешний сезон стал историческим для команды: она выиграла чемпионат Азии, впервые — чемпионат мира, а затем и Азиаду.

🔹 Адилет Алмат завоевал две серебряные медали в дзюдо — в весовой категории до 81 кг и в составе сборной Казахстана в командных соревнованиях. Нурканат Ажиканов стал бронзовым призёром в каратэ.

📈 Аичи–Нагоя 2026 стала самой результативной Азиадой для представителей Актюбинской области с 2002 года. Спортсмены региона завоевали шесть наград в четырёх видах спорта, три из которых — золотые. Для сравнения, на предыдущих Играх в Ханчжоу в активе области была одна золотая медаль.

Нынешний результат подтверждает положительную динамику выступлений актюбинских спортсменов на Азиатских играх.

Поздравляем спортсменов и их тренеров с успешным выступлением!

Желаем новых побед и высоких результатов!