Завершился Республиканский турнир по греко-римской борьбе
Со 2 по 3 октября во Дворце спорта «Жекпе-жек» прошел республиканский турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Алмата Кебиспаева.
🔹 Алмат Кебиспаев — один из титулованных представителей казахстанской школы греко-римской борьбы, пятикратный призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Азии, серебряный и бронзовый призер Азиатских игр, участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Соревнования, приуроченные к 35-летию со дня образования органов прокуратуры Республики Казахстан, прошли совместно с прокуратурой Актюбинской области.
2 октября состоялось торжественное открытие турнира, в котором приняли участие ветераны органов прокуратуры, представители спортивной общественности и почетные гости.
В течение двух дней на ковре соревновались около 120 юных борцов до 15 лет, представлявших 13 команд из разных регионов Казахстана. Победители и призеры определились в 10 весовых категориях.
🏆 ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
38 кг
🥇 Ерторе Аманжол (ОДЮСШ №1)
🥈 Алдияр Шилдебай (Есет батыр ОРОММИК)
🥉 Дарын Нурмуканбетов (Есет батыр ОРОММИК)
🥉 Ибрахим Бисенбай (ОДЮСШ №1)
41 кг
🥇 Кайсар Сарсеналин (Есет батыр ОРОММИК)
🥈 Нурас Нурланулы (Есет батыр ОРОММИК)
🥉 Адилжан Жаксылык (Шаңырақ ОРОММИК, г. Алматы)
44 кг
🥇 Байсалбек Ахметжан (Есет батыр ОРОММИК)
🥈 Мансур Аскаров (Карагандинская область)
🥉 Диас Достояров (Костанайская область)
🥉 Касым Амангалиев (ОДЮСШ №1)
48 кг
🥇 Баубек Шарип (Есет батыр ОРОММИК)
🥈 Еркин Омирсерик (Есет батыр ОРОММИК)
🥉 Нурасыл Карасын (Костанайская область)
🥉 Нурислам Шалкарбай (Есет батыр ОРОММИК)
52 кг
🥇 Мадияр Ахметов (Есет батыр ОРОММИК)
🥈 Нурсат Омиргалиев (Есет батыр ОРОММИК)
🥉 Санжар Игилик (Шаңырақ ОРОММИК, г. Алматы)
🥉 Марлен Сердалы (Шаңырақ ОРОММИК, г. Алматы)
57 кг
🥇 Мухаммади Абаев (Шаңырақ ОРОММИК, г. Алматы)
🥈 Алихан Кошаман (Есет батыр ОРОММИК)
🥉 Сулейман Абилов (Западно-Казахстанская область)
🥉 Султан Казмухан (Есет батыр ОРОММИК)
62 кг
🥇 Хамзат Жумагали (ОМБЖОРМ №4)
🥈 Нуржан Тауиржан (Шалкар)
🥉 Нурболат Амангали (Западно-Казахстанская область)
🥉 Марлен Мухидулла (Есет батыр ОРОММИК)
68 кг
🥇 Зангар Кайрат (Есет батыр ОРОММИК)
🥈 Кайрат Наурызбай (Западно-Казахстанская область)
🥉 Нуртас Амантай (Карагандинская область)
🥉 Фархат Сабит (Есет батыр ОРОММИК)
75 кг
🥇 Нуршапагат Самат (Есет батыр ОРОММИК)
🥈 Бакыт Жаксыбергенов (ОДЮСШ №3)
85 кг
🥇 Даниал Советов (ОДЮСШ №1)
🥈 Нурлан Тельман (Шаңырақ ОРОММИК, г. Алматы)
🥉 Алихан Танбет (ОДЮСШ №1)
Турнир стал площадкой для повышения спортивного мастерства юных борцов, приобретения соревновательного опыта и популяризации греко-римской борьбы.
Особое внимание в рамках турнира было уделено популяризации здорового образа жизни, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и вопросам противодействия наркопреступности.