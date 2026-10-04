Завершился Республиканский турнир по греко-римской борьбе

Со 2 по 3 октября во Дворце спорта «Жекпе-жек» прошел республиканский турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Алмата Кебиспаева.

🔹 Алмат Кебиспаев — один из титулованных представителей казахстанской школы греко-римской борьбы, пятикратный призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Азии, серебряный и бронзовый призер Азиатских игр, участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Соревнования, приуроченные к 35-летию со дня образования органов прокуратуры Республики Казахстан, прошли совместно с прокуратурой Актюбинской области.

2 октября состоялось торжественное открытие турнира, в котором приняли участие ветераны органов прокуратуры, представители спортивной общественности и почетные гости.

В течение двух дней на ковре соревновались около 120 юных борцов до 15 лет, представлявших 13 команд из разных регионов Казахстана. Победители и призеры определились в 10 весовых категориях.

🏆 ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

38 кг

🥇 Ерторе Аманжол (ОДЮСШ №1)

🥈 Алдияр Шилдебай (Есет батыр ОРОММИК)

🥉 Дарын Нурмуканбетов (Есет батыр ОРОММИК)

🥉 Ибрахим Бисенбай (ОДЮСШ №1)

41 кг

🥇 Кайсар Сарсеналин (Есет батыр ОРОММИК)

🥈 Нурас Нурланулы (Есет батыр ОРОММИК)

🥉 Адилжан Жаксылык (Шаңырақ ОРОММИК, г. Алматы)

44 кг

🥇 Байсалбек Ахметжан (Есет батыр ОРОММИК)

🥈 Мансур Аскаров (Карагандинская область)

🥉 Диас Достояров (Костанайская область)

🥉 Касым Амангалиев (ОДЮСШ №1)

48 кг

🥇 Баубек Шарип (Есет батыр ОРОММИК)

🥈 Еркин Омирсерик (Есет батыр ОРОММИК)

🥉 Нурасыл Карасын (Костанайская область)

🥉 Нурислам Шалкарбай (Есет батыр ОРОММИК)

52 кг

🥇 Мадияр Ахметов (Есет батыр ОРОММИК)

🥈 Нурсат Омиргалиев (Есет батыр ОРОММИК)

🥉 Санжар Игилик (Шаңырақ ОРОММИК, г. Алматы)

🥉 Марлен Сердалы (Шаңырақ ОРОММИК, г. Алматы)

57 кг

🥇 Мухаммади Абаев (Шаңырақ ОРОММИК, г. Алматы)

🥈 Алихан Кошаман (Есет батыр ОРОММИК)

🥉 Сулейман Абилов (Западно-Казахстанская область)

🥉 Султан Казмухан (Есет батыр ОРОММИК)

62 кг

🥇 Хамзат Жумагали (ОМБЖОРМ №4)

🥈 Нуржан Тауиржан (Шалкар)

🥉 Нурболат Амангали (Западно-Казахстанская область)

🥉 Марлен Мухидулла (Есет батыр ОРОММИК)

68 кг

🥇 Зангар Кайрат (Есет батыр ОРОММИК)

🥈 Кайрат Наурызбай (Западно-Казахстанская область)

🥉 Нуртас Амантай (Карагандинская область)

🥉 Фархат Сабит (Есет батыр ОРОММИК)

75 кг

🥇 Нуршапагат Самат (Есет батыр ОРОММИК)

🥈 Бакыт Жаксыбергенов (ОДЮСШ №3)

85 кг

🥇 Даниал Советов (ОДЮСШ №1)

🥈 Нурлан Тельман (Шаңырақ ОРОММИК, г. Алматы)

🥉 Алихан Танбет (ОДЮСШ №1)

Турнир стал площадкой для повышения спортивного мастерства юных борцов, приобретения соревновательного опыта и популяризации греко-римской борьбы.

Особое внимание в рамках турнира было уделено популяризации здорового образа жизни, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и вопросам противодействия наркопреступности.