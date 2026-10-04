На сегодняшний день уборочные работы в хозяйствах Кемпирсайского сельского округа близятся к завершению.

Асхат Шахаров побывал в ТОО «Дилэнд», специализирующемся на выращивании зерновых и масличных культур и подготовке семенного материала. В текущем году хозяйство засеяло 22 847 гектаров, в том числе 11 722 га зерновыми и 11 077 га масличными культурами. Из зерновых в хозяйстве выращивают пшеницу, ячмень, просо и бобовые культуры, а среди масличных – подсолнечник, сафлор и лен.

Во время осмотра Асхат Шахаров поинтересовался ходом уборки, предварительными результатами и готовностью хозяйства к завершению работ. Отдельно были обсуждены вопросы сохранения урожая, подготовки семенного материала, эффективного использования земель и обновления сельскохозяйственной техники.

Аким области также встретился с руководителями крестьянских хозяйств округа. Аграрии рассказали, какой урожай удалось получить в этом году. Также главы КХ подняли вопросы реализации и хранения продукции, получения кредитов, обновления техники и государственной поддержки.

Асхат Шахаров отметил важность качественного проведения завершающего этапа уборочной кампании и своевременного решения вопросов, возникающих у сельхозтоваропроизводителей. По его словам, необходимо обеспечить эффективное использование земель и создать условия для стабильной работы хозяйств.

«Уборочная кампания подходит к завершению, поэтому сейчас важно качественно завершить все работы и сохранить полученный урожай. Необходимо обеспечить своевременную уборку оставшихся площадей, не допуская потерь, а также уделить внимание дальнейшему хранению и реализации продукции. Важно, чтобы сельхозтоваропроизводители могли своевременно решать возникающие вопросы и эффективно использовать имеющиеся земельные ресурсы», - отметил Асхат Шахаров.