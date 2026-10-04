В республиканском заочном конкурсе «Лучший педагог специальной организации образования – 2026» педагоги Актюбинской области стали победителями в двух номинациях.

По итогам II заключительного этапа республиканского конкурса, организованного РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования» Министерства просвещения РК, два представителя нашего региона заняли призовые I места.

Жайсан Медетқызы Ибадуллаева — психолог кабинета психолого-педагогической коррекции №2 города Актобе. Она стала победителем в номинации «Лучший педагог кабинета психолого-педагогической коррекции».

Гүлім Әлібекқызы Төлепбергенова — логопед специального детского сада «Ақбота». Она заняла I место в номинации «Лучший педагог специального детского сада».