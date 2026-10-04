В Актюбинской области водителей предупредили об ухудшении погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий водителей в Актюбинской области предупредили о необходимости соблюдать повышенную осторожность на дорогах.

Департамент полиции Актюбинской области призывает жителей и гостей региона быть максимально внимательными в связи с резким ухудшением погоды.

В регионе ожидаются осадки в виде дождя и снега, возможны снижение видимости и гололедица на дорогах. В связи с этим водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, увеличить безопасную дистанцию между транспортными средствами и отказаться от опасных маневров.

Перед выездом на дальние расстояния необходимо заранее уточнить погодные и дорожные условия, а также проверить техническое состояние автомобиля.

Департамент полиции призывает граждан строго соблюдать правила дорожного движения и ответственно относиться к собственной безопасности.