Аким Актюбинской области Асхат Шахаров провел личный прием граждан

На личный прием к акиму области обратились 13 жителей региона. Большинство из них подняли вопросы, связанные с благоустройством и развитием населенных пунктов.

В частности, житель села Абай Хромтауского района обратился с вопросами, касающимися развития и благоустройства населенного пункта. Житель села, расположенного в Шетыргизском сельском округе Шалкарского района, поднял вопрос газификации. Житель села Алия Кобдинского района попросил улучшить состояние дороги. Один из жителей Актобе обратился с вопросом благоустройства улиц, другой житель города попросил содействовать в решении вопроса ввода в эксплуатацию жилого комплекса «Авиатор Премиум», строительство которого затянулось.

В ходе приема также были рассмотрены вопросы, связанные с инвестиционными и инфраструктурными проектами. Заявители попросили оказать финансовую поддержку в реализации проекта по производству полистиролбетонных блоков и содействовать в решении вопроса электроснабжения производственной базы крестьянского хозяйства.

Без внимания не остались и личные обращения граждан. Житель села Карабутак Айтекебийского района рассказал о состоянии здоровья дочери, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии, и попросил оказать содействие в ее реабилитации.

Житель села Акжар Хромтауского района в результате производственной травмы получил инвалидность II группы. Он обратился с просьбой оказать содействие в решении возникших вопросов.

По итогам личного приема Асхат Шахаров поручил ответственным государственным органам детально рассмотреть все обращения граждан. Поднятые вопросы будут изучены, по каждому из них в рамках действующего законодательства будут приняты соответствующие решения.