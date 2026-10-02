В Актюбинской области ожидаются дождь, снег и сильный ветер

По данным «Казгидромета», в ближайшие дни в Актюбинской области ожидается резкое ухудшение погодных условий.

3–4 октября ожидаются дождь и снег. Днём 3 октября и в течение суток 4 октября на западе и севере области прогнозируются сильные осадки.

3–5 октября ожидается усиление ветра с порывами до 15–20 м/с. 3–4 октября на юге и востоке области, 5 октября на севере и востоке порывы ветра могут достигать 23–28 м/с.

К 4 октября температура воздуха днём понизится до +2…+7 градусов. В ночь на 5 октября на западе и севере области ожидаются заморозки до 5 градусов.

В Актобе 3–4 октября ожидаются дождь и снег, 3–5 октября — ветер с порывами до 15–20 м/с. Если 2 октября днём температура составит +13…+15 градусов, то 3 октября днём похолодает до +6…+8, ночью — до +2…+4 градусов.

Жителей призываем учитывать погодные условия и соблюдать осторожность на дорогах.