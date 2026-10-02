В Актобе усиливается поддержка детей с особыми образовательными потребностями

В Актобе представили новые подходы к поддержке детей с особыми образовательными потребностями. В регионе работают 69 кабинетов инклюзивного сопровождения, 20 из них открылись в этом году в 10 школах.

В средней школе №40 состоялась международная конференция, посвященная развитию инклюзивного образования. В мероприятии приняли участие представители Министерства просвещения РК, руководители организаций образования, педагоги, специальные педагоги, психологи, а также эксперты из Казахстана и зарубежных стран.

Участники обсудили современные подходы к организации инклюзивного образования, психолого-педагогическому сопровождению детей с особыми образовательными потребностями, применению нейропсихологических методов и созданию доступной образовательной среды.

В конференции приняли участие генеральный менеджер департамента проектного управления фонда «Samruk-Kazyna Trust» Акбота Садмет, эксперт в сфере инклюзивного образования, директор школы-гимназии №96 города Астаны Сауле Теменова, доцент Университета Гази (Турция) Махмут Читил, а также нейропсихологи и специалисты в области коррекционной педагогики.

Руководитель управления образования Актюбинской области Булбул Кузембаева рассказала о развитии инклюзивного образования в регионе, расширении сети специальных организаций и подготовке профильных специалистов.

«Наша главная задача — своевременно выявлять потребности каждого ребенка и обеспечивать ему необходимую педагогическую, психологическую и социальную поддержку. Каждый ребенок, приходя в школу, должен чувствовать себя в безопасности, понимать, что он важен и является полноценным членом общества», — отметила Булбул Кузембаева.

Сегодня в Актюбинской области насчитывается 9 867 детей с особыми образовательными потребностями. Из них 3 292 ребенка — дошкольного возраста, 5 446 — школьного возраста, еще 152 ребенка обучаются в специальных организациях образования.

В регионе работают 33 организации, оказывающие психолого-педагогическую поддержку детям. Среди них психолого-медико-педагогические консультации, кабинеты психолого-педагогической коррекции, специальные школы и детские сады, реабилитационный центр, центр поддержки детей с аутизмом и другие специализированные организации.

Особое внимание уделяется развитию кабинетов инклюзивного сопровождения непосредственно в школах. Сегодня в области работают 69 таких кабинетов. В этом году при поддержке фонда «Samruk-Kazyna Trust» 20 кабинетов открылись в 10 школах Актюбинской области.

Они позволяют детям с особыми образовательными потребностями получать необходимую психолого-педагогическую и коррекционную помощь непосредственно в условиях школы.

Продолжается развитие инфраструктуры специальных организаций. При специальной коррекционной школе построен и введен в эксплуатацию дополнительный корпус на 150 мест. Еще в одной специальной школе и специальном детском саду проведен капитальный ремонт, укреплена их материально-техническая база.

Для детей с расстройствами аутистического спектра за счет средств местного бюджета приобретено 1 400 GPS-трекеров.

Укрепляется и кадровый потенциал. В Актюбинском высшем гуманитарном колледже открыта специальность «Логопед-дефектолог», началась подготовка профильных специалистов.

Сегодня с детьми с особыми образовательными потребностями в регионе работают 1 358 педагогов и специалистов, в том числе 397 специальных педагогов и 409 педагогов-ассистентов.

С этого года для родителей детей с особыми образовательными потребностями организованы обучающие курсы по современным методам психолого-педагогической коррекции. Кроме того, в регионе планируется ввести в эксплуатацию новый специальный детский сад на 300 мест.