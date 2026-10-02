В Актобе обсудили вопрос включения эпоса «Кобланды батыр» в список ЮНЕСКО

В Актобе состоялась международная научная конференция, посвящённая изучению общего духовного наследия тюркских народов. Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение возможностей включения казахского героического эпоса «Кобланды батыр» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В международной научно-теоретической конференции «Духовное наследие тюркских народов в контексте мировой цивилизации: эпос «Кобланды батыр» приняли участие известные учёные из Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Российской Федерации.

«Кобланды батыр» занимает особое место в казахской героической эпике. На протяжении веков эпос передавался из поколения в поколение в устной традиции и сохранился в нескольких вариантах. По мнению исследователей, произведение отражает не только историческую память казахского народа, но и преемственность общей эпической традиции тюркских народов.

В ходе конференции участники обсудили историко-культурную ценность эпоса, его текстологические и языковые особенности, различные варианты произведения, а также его место в фольклорном наследии тюркского мира. Отдельное внимание было уделено вопросам сохранения национального наследия, его актуализации в современном культурном пространстве и продвижения на международном уровне.

Одним из важных направлений конференции стало обсуждение научных и культурных оснований для включения эпоса «Кобланды батыр» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Участники рассмотрели историческую преемственность эпоса, его место в народной памяти и значение в общем культурном наследии тюркского мира.

В рамках международной конференции эпосоведы, фольклористы, языковеды и литературоведы представили научные доклады и поделились результатами исследований, посвящённых эпосу «Кобланды батыр».

Международная научная встреча стала площадкой для обмена мнениями по вопросам изучения, сохранения и популяризации общего культурного наследия тюркских народов.