Глава государства провел встречу с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и вычислительной инфраструктуры.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что NVIDIA играет одну из ключевых ролей в формировании глобальной экосистемы искусственного интеллекта. Он подчеркнул важность расширения практического применения ИИ в приоритетных отраслях экономики Казахстана.

Собеседники отметили, что взаимовыгодное сотрудничество уже обрело прочную практическую базу. В частности, в Казахстане запущены два суперкомпьютерных кластера на базе технологий NVIDIA.

Особое внимание было уделено реализации проекта «Долина ЦОДов» в Экибастузе. Проект предусматривает создание вычислительной инфраструктуры мощностью около 300 МВт с возможностью дальнейшего расширения до 1 ГВт. Президент подчеркнул значимость соглашений, заключенных с NVIDIA и компанией Firebird, для успешной реализации данного проекта.

В свою очередь Рев Лебаредян высоко оценил ход развития инфраструктуры искусственного интеллекта в Казахстане и рассказал о планах NVIDIA по участию в следующем этапе проекта «Долина ЦОДов».

Отдельно были рассмотрены вопросы развития кадрового потенциала и технологической экосистемы Казахстана.