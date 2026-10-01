Глава государства направил поздравительную телеграмму Председателю КНР

Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 77-й годовщиной со дня образования Китайской Народной Республики.

– Эта дата, олицетворяющая обновление и модернизацию, занимает особое место в истории Великого Китая. Сохраняя свои самобытные традиции и богатую культуру, Ваша страна демонстрирует яркий пример развития и экономического подъема. Впечатляющие достижения Китая в сферах науки, технологий, инноваций и цифровой экономики, безусловно, вызывают восхищение всего мира, – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что вечное всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами, основанное на дружбе и добрососедстве, сегодня развивается беспрецедентными темпами. Кроме того, Президент подчеркнул, что состоявшаяся в этом году встреча в Шанхае укрепила общее видение перспектив взаимного сотрудничества и открыла новые горизонты многогранного взаимодействия.

Президент пожелал Председателю КНР успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая – благополучия и процветания.