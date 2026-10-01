Глава государства поздравил Президента Нигерии с Днем Независимости

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Нигерии Боле Ахмеду Тинубу по случаю Дня Независимости.

Президент Казахстана подчеркнул, что наша страна рассматривает Нигерию как надежного партнера в Африке и выступает за дальнейшее укрепление политического диалога и расширение торгово-экономического сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Нигерии успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Нигерии – мира, прогресса и процветания.