Глава государства провел встречу с заместителем Премьер-министра – министром экономики, регионального развития и энергетики Баварии Хубертом Айвангером
г. Мюнхен, ФРГ
В начале беседы Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Хуберту Айвангеру за теплый прием и содействие в проведении технологического форума в Мюнхене.
В ходе встречи собеседники обсудили перспективы укрепления прямых деловых контактов и расширения технологического партнерства между казахстанскими и баварскими компаниями.
Подчеркнуто, что Бавария является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана среди германских земель.
Глава государства отметил значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимной торговли, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов.
В свою очередь Хуберт Айвангер проинформировал о высокой заинтересованности баварского бизнеса в развитии взаимовыгодной кооперации. Он подчеркнул взаимодополняемость экономик двух стран, которая открывает хорошие возможности для баварских компаний.
Собеседники уделили особое внимание сотрудничеству в сферах высоких технологий, промышленности, энергетики, инноваций и регионального развития.
Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее содержательное наполнение взаимодействия Казахстана и Баварии.