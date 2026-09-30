Президент Казахстана провел встречу с Премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером

г. Мюнхен, ФРГ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Премьер-министра Маркуса Зёдера за гостеприимство и приглашение посетить Баварию с визитом.

– Высоко ценю самобытность, экономическую мощь и инновационный потенциал Баварии. Вчера я провел весьма содержательные переговоры с Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным Канцлером Фридрихом Мерцем. Твердо намерен воплотить наши договоренности в конкретные результаты и рассматриваю Баварию в качестве ключевого партнера в данном вопросе. Этот регион сочетает в себе передовые достижения в промышленности и науке с глубоким уважением к традициям. Данные качества делают Баварию одним из главных локомотивов экономики Германии и надежным партнером Казахстана в модернизации и диверсификации экономики, – сказал Глава государства.

Как отметил Президент, имеется значительный потенциал для объединения технологических возможностей Баварии с ресурсами и промышленным потенциалом Казахстана. Важным также представляется укрепление транспортного сообщения, что будет способствовать сближению экономик и народов Казахстана и Германии.

В свою очередь Премьер-министр Маркус Зёдер подчеркнул, что Бавария, уделяющая большое внимание поиску новых точек роста, заинтересована в поддержании многопланового взаимодействия с Казахстаном.

Маркус Зёдер выразил признательность Президенту за поддержку баварских компаний, которые широко представлены в Казахстане.

В завершение Глава нашего государства сказал, что будет рад встрече с Премьер-министром Баварии на гостеприимной казахской земле.