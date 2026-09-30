Глава государства принял старшего вице-президента компании Linde GmbH Оливера Пфанна

г. Мюнхен, Германия

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Linde в развитие промышленного сектора Казахстана. Компания является одним из мировых лидеров в сфере промышленных газов и инжиниринга, а ее технологии широко применяются в металлургии, горнодобывающей, химической и энергетической отраслях, здравоохранении, электронной промышленности и высокотехнологичном производстве.

Президент приветствовал планы Linde по реализации новых проектов в Казахстане с потенциальным объемом инвестиций до 500 млн долларов. В частности, было отмечено подписание соглашения между Linde и Qarmet о строительстве новой воздухоразделительной установки в Темиртау.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в нефтехимической промышленности. Глава государства особо отметил передовые разработки Linde в области улавливания и хранения углерода, а также планы компании по развитию водородной инфраструктуры, которые соответствуют задачам Казахстана по переходу к «зеленой» экономике.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев проинформировал собеседника о развитии нефтехимического и химического кластеров в Атырауской и Мангистауской областях и пригласил Linde принять участие в реализации перспективных проектов в данных отраслях.

В свою очередь Оливер Пфанн поблагодарил Президента Казахстана за поддержку инициатив компании и выразил готовность к дальнейшему расширению партнерства и созданию новых производств в нашей стране.