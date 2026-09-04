Глава государства принял министра культуры и информации Армана Кырыкбаева

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления деятельности министерства культуры и информации и поставил перед ведомством ряд конкретных задач.

Глава государства поручил обеспечить дальнейшее развитие культуры и креативных индустрий, усилить работу по сохранению и популяризации историко-культурного наследия. Также была отмечена важность расширения присутствия отечественной культуры на международной арене.

Особое внимание было уделено вопросам государственной информационной политики. Президент считает необходимым направить усилия на укрепление позиций отечественного информационного пространства, в том числе путем совершенствования законодательства с учетом современных цифровых реалий.

Кроме того, Глава государства поручил продолжить последовательную работу по укреплению общественного согласия, а также созданию условий для реализации созидательного потенциала молодежи.