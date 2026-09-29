г.Берлин, Германия

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев особо отметил успехи в сфере образовательного сотрудничества между Казахстаном и Германией. По его словам, эти достижения стали возможными благодаря укреплению политического диалога, начало которому было положено в ходе визита Президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Астану в июне 2023 года.

– Сегодня 45 казахстанских университетов сотрудничают примерно со 100 немецкими партнерами. Около 2 тысяч студентов из Казахстана обучаются в Германии. В настоящее время в Казахстане работают более 30 филиалов и партнерских представительств зарубежных университетов. Эти цифры говорят сами за себя. Но при этом они не отражают всей глубины партнерства. Важно то, что именно мы создаем вместе. Здесь я имею в виду принципиальное изменение характера нашего сотрудничества, – сказал Президент.

Глава государства определил в качестве одного из стратегических приоритетов формирование Казахстана как ведущего академического и научно-исследовательского центра Евразии.

– Мы меняем традиционную модель. Вместо того, чтобы в основном направлять молодежь на обучение за рубеж, мы привлекаем в Казахстан стандарты и специализацию ведущих международных ВУЗов. Кардиффский университет, KAIST и Колорадская школа горного дела уже представлены в нашей стране. Сегодня у нас обучаются более 40 тысяч иностранных студентов, к 2029 году мы планируем увеличить их число до 100 тысяч. Наша страна, являющаяся участницей Болонского процесса, применяет европейские стандарты обеспечения качества и сопоставимости образовательных степеней, – заявил он.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в рамках партнерства между высшими учебными заведениями двух стран создаются образовательные и научные центры с учетом потребностей экономики Казахстана. Результатом этой работы стало открытие совместных казахстанско-германских университетов в Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях и Алматы.

– Эти примеры демонстрируют важный принцип. Наиболее сильными являются те академические партнерства, которые отвечают реальным экономическим и технологическим потребностям. Университеты не должны существовать в отрыве от промышленности. Научные исследования должны вести к созданию новых технологий, а система образования призвана обеспечивать экономику высококвалифицированными специалистами, – подчеркнул Президент.

Далее Глава государства поделился своим видением дальнейшего сотрудничества. Он предложил три основных направления партнерства, обеспечивающих переход от обмена знаниями к их совместному созданию.

– Во-первых, нам следует расширять совместные образовательные программы и программы двойных дипломов между нашими партнерскими учебными заведениями. Важно открывать новые возможности для совместной работы студентов и исследователей в обеих странах. В этой связи предлагаю запустить специальную программу образовательных обменов, которая будет способствовать укреплению академических связей между нашими странами, – призвал Касым-Жомарт Токаев.

Вторым важным направлением Президент нашей страны назвал совместные научные исследования.

– Казахстан, стремящийся к интеграции в Европейское исследовательское пространство, начал переговоры о присоединении к программе Horizon Europe в качестве ассоциированного участника. Наша страна уже является полноправным участником Европейского партнерства по сырьевым материалам с общим бюджетом более 300 миллионов евро. Проект TiBeRIUM является практическим примером такого сотрудничества. Запущенный в текущем году при финансовой поддержке программы Horizon Europe в размере 7,5 млн евро и при координации Фрайбергской горной академии проект объединяет Восточно-Казахстанский технический университет и Ульбинский металлургический завод. Целью данного проекта является разработка низкоуглеродных производственных цепочек для титана и бериллия. Нам следует расширять именно такое сотрудничество, которое объединяет университеты, науку и промышленность, укрепляет цепочки поставок и обеспечивает переход от сырьевых ресурсов к продукции и технологиям с более высокой добавленной стоимостью, – сказал он.

Третье направление партнерства, по словам Главы государства, – это трансфер технологий. Казахстан увеличивает расходы на научные исследования до 1 процента ВВП, одновременно создавая стимулы для компаний инвестировать в университетские исследования. В данном контексте Касым-Жомарт Токаев пригласил немецких предпринимателей открывать инженерные лаборатории и центры трансфера технологий при совместных учреждениях, выразив готовность поддерживать такие инициативы посредством софинансирования.

Кроме того, Президент в своем выступлении акцентировал внимание на сфере искусственного интеллекта, которая открывает перспективы для вывода сотрудничества на новый уровень.

– В рамках программы AI-Sana более 700 тысяч студентов приобрели сертифицированные навыки в области ИИ. Мы развернули суперкомпьютерный кластер alem.cloud, открыли специализированный исследовательский университет в данной сфере и приняли один из первых в регионе законов об ИИ. Все эти усилия дополняются передовыми суперкомпьютерными технологиями. Это создает новые возможности для сотрудничества с немецкими научными учреждениями и промышленностью. Наше молодое поколение, ориентированное на технологии, может стать надежным партнером для немецких компаний и исследователей. Казахстан в свою очередь может предоставить площадку для апробации прикладных цифровых решений и технологий Индустрии 4.0, – подчеркнул он.

Касым-Жомарт Токаев отдельно отметил историческую связь между казахской и немецкой интеллектуальными традициями, упомянув перевод великим казахским поэтом и мыслителем Абаем Кунанбайулы стихотворения Иоганна Вольфганга фон Гёте «Ночная песнь странника» на казахский язык. По его словам, этот перевод стал одним из первых интеллектуальных мостов между двумя народами.

В завершение Глава государства призвал руководителей ведущих университетов и научных институтов Германии и Казахстана объединить потенциал двух стран для реализации новых проектов.