Касым-Жомарт Токаев и Фридрих Мерц провели брифинг для представителей СМИ

г.Берлин, Германия

Глава нашего государства в своем заявлении для СМИ выразил уверенность в том, что сегодняшние переговоры откроют путь к дальнейшему укреплению связей между двумя странами, и отметил, что придает этому визиту особое значение.

– Германия – государство с большим политическим влиянием, мощным потенциалом и высоким международным авторитетом. Ваши грандиозные достижения в экономике, науке, технологиях и других областях – яркое тому подтверждение. Пользуясь этой возможностью, уважаемый г-н Канцлер, искренне поздравляю Вас и всех Ваших соотечественников с наступающим Днем германского единства! Безусловно, это исторический день, который положил начало новой эре в развитии Германии и дал мощный импульс процветанию всей Европы. Я искренне желаю дальнейшего процветания дружественному немецкому народу, – сказал он.

Президент назвал Германию надежным стратегическим партнером Казахстана в Европе и одним из первых государств, признавших независимость нашей страны.

– В следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами. В течение этого периода наше партнерство поступательно развивается на всех уровнях. Укрепились торгово-экономические, инвестиционные и культурно-гуманитарные связи. Сформирована соответствующая договорно-правовая база. Расширилось взаимодействие и в рамках международных организаций. Уверен, что наше сотрудничество, основанное на взаимном уважении и поддержке, и впредь будет успешным, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Подводя итоги, Глава государства подчеркнул, что в рамках содержательных переговоров с Федеральным канцлером Германии были достигнуты важные договоренности. По словам Президента, есть все основания утверждать, что сегодняшние встречи прошли содержательно и плодотворно.

– В рамках переговоров было подписано более 30 коммерческих документов на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Очевидно, что при эффективной реализации этих контрактов сотрудничество двух стран станет еще более прочным. Завтра я планирую посетить Баварию и встретиться с рядом высокопоставленных лиц. В ходе визита я приму участие в уникальном мероприятии – Казахстанско-баварском технологическом форуме. Рассчитываю, что эта встреча также будет способствовать укреплению партнерства наших стран, – поделился ожиданиями Касым-Жомарт Токаев.

В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и глобального уровня.

– Мы считаем, что любой конфликт необходимо решать мирным и дипломатическим путем. Это общая позиция наших стран. Кроме того, мы договорились о дальнейшем развитии диалога в формате «Центральная Азия – Германия». Казахстан намерен укреплять стратегическое партнерство с Германией, ориентированное на долгосрочные, взаимовыгодные и конкретные результаты, – подытожил Глава государства.

Затем Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы представителей СМИ.

Корреспондент телеканала Jibek Joly Дильназ Ерланова спросила у Главы государства, как он оценивает характер сотрудничества между Казахстаном и Германией в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений.

– Мы оцениваем достаточно высоко пройденный путь. Как известно, дорогу преодолевает идущий. Мы прошли достаточно трудный путь, достигли больших успехов. Германия пользуется, как вам известно, большим уважением в нашей стране. Мы любим и уважаем эту страну, должным образом оцениваем ее достижения, прежде всего в экономике, да и в других областях. Германия – это очень авторитетное государство на международной арене. Поэтому я приехал с большими ожиданиями, с большой надеждой, для того чтобы достичь новых соглашений с этой страной. И мы достигли этих соглашений, теперь же стоит задача должной реализации, выполнения этих соглашений. Поэтому мой взгляд на будущее достаточно положительный. Я полностью уверен в том, что мы достигнем еще больших успехов. Я во время переговоров сказал, что мы ждем с государственным визитом Канцлера Мерца в любое удобное для него время в следующем году, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Корреспондент телеканала ARD Демиан фон Остен попросил Главу государства прокомментировать его заявление, сделанное в Омске, о необходимости заморозки войны, а также оценить текущую ситуацию в России.

– Сегодня я с достаточно большой убежденностью говорил, что Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России – наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для вас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан, и для Европы, и для всего мира. Я знаю его очень хорошо, он обладает самыми необходимыми качествами для руководителя большого государства со сложной историей, со своим пониманием стратегических целей, которые стоят перед его страной. Конечно же, мы все переживаем за то, что происходит на Украине. С самого начала я говорил о том, что Казахстан будет придерживаться положений Устава Организации Объединенных Наций. Мы настаиваем на уважении и на сохранении принципа территориальной целостности всех государств. Мы с самого начала говорили, что с большим уважением относимся к украинскому народу, к его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку. Я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорю о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров, – заявил Касым-Жомарт Токаев.