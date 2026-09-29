Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Канцлером Фридрихом Мерцем

г. Берлин, ФРГ

В ходе встречи Глава нашего государства выразил признательность за теплый прием.

Стороны выразили твердую приверженность укреплению многопланового сотрудничества между Казахстаном и Германией.

Подчеркнуто, что правительства двух стран будут работать над тем, чтобы создавать условия для расширения взаимодействия.

Как отметил Президент, Германия входит в число ключевых торговых партнеров и ведущих иностранных инвесторов Казахстана. Значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия имеется в таких сферах, как промышленность, критически важные минералы, транспорт и логистика, цифровые технологии, а также выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, включая машиностроение и химическую промышленность.

Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам многостороннего сотрудничества. Достигнута договоренность активизировать взаимодействие в рамках международных структур, в том числе в формате «Центральная Азия – Германия».

Далее Президент и Канцлер продолжили переговоры с участием членов делегаций двух стран.

Глава нашего государства подчеркнул, что стратегическое партнерство Казахстана и Германии опирается на прочное политическое доверие, взаимные экономические интересы и тесные человеческие связи.

– Объем взаимной торговли в прошлом году достиг 4,5 млрд долларов, увеличившись на 13,4%. Совокупный приток инвестиций из Германии за 21 год достиг 8 млрд долларов. Хотел бы заверить, что обеспечение безопасности германских инвестиций находится на нашем особом контроле, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание стороны уделили упрочению торгово-экономического сотрудничества. Как было подчеркнуто, на сегодняшний день совместный инвестиционный портфель насчитывает 40 промышленных проектов общей стоимостью около 54 миллиардов долларов.

В этом контексте Президент Казахстана отметил продуктивную и слаженную работу Межправительственной рабочей группы и Казахстанско-Германского делового совета.

Глава государства подчеркнул значимую роль Германии в современной мировой политике и экономике. По его словам, промышленная мощь, научная школа страны и культура ответственного труда немецкого народа заслуженно пользуются высоким международным авторитетом.

Президент Казахстана и Канцлер Германии также рассмотрели вопросы расширения культурно-гуманитарного взаимодействия, включая реализацию совместных инициатив в сфере образования и науки.

Стороны выразили уверенность в том, что итоги официального визита Касым-Жомарта Токаева в Германию будут способствовать достижению еще больших результатов во имя благополучия и процветания двух стран.

По итогам переговоров Глава нашего государства пригласил Канцлера Фридриха Мерца посетить Казахстан с государственным визитом.