Президенты Казахстана и ФРГ приняли участие в казахстанско-германском бизнес-форуме

г.Берлин

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер выступили на казахстанско-германском бизнес-форуме, в котором приняли участие представители деловых кругов двух стран.

По словам Главы нашего государства, Казахстан и Германия на протяжении многих лет выстраивают прочные отношения, основанные на взаимном уважении и практическом взаимодействии.

– Казахстан рассматривает Германию как надежного и давнего стратегического партнера. Мы с большим уважением относимся к экономическим достижениям Германии и ее промышленной культуре. На протяжении поколений бренд «Made in Germany» является символом качества, инженерного совершенства, точности и ответственности. Экономическая мощь Германии сформирована не только ее глобальными корпорациями, но и компаниями среднего бизнеса (Mittelstand), квалифицированными кадрами, научным потенциалом и уникальной производственной культурой, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил особую роль Германии в отношениях Казахстана с Европейским Союзом. По его словам, ЕС является крупнейшим торгово-инвестиционным партнером Казахстана, а Германия – одним из ключевых двигателей экономического взаимодействия страны с Европой.

– Критически важные материалы, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровизация и передовые технологии сегодня находятся в центре нашей расширенной повестки. Именно в этих сферах Казахстан и Германия могут добиться значительных результатов совместными усилиями, – отметил Глава государства.

По его мнению, двусторонние отношения способны стать важным мостом, укрепляющим экономические связи между Центральной Азией и Европой.

Президент назвал промышленную кооперацию одним из важнейших направлений казахстанско-германского партнерства. Сегодня совместный портфель включает 40 инвестиционных инициатив общей стоимостью более 54 млрд долларов, из которых 21 проект уже реализован.

Касым-Жомарт Токаев отметил успешное сотрудничество с такими компаниями, как CLAAS, Horsch, Amazonen-Werke и Knauf. За последние пять лет компания CLAAS произвела в Казахстане более 2 100 единиц сельскохозяйственной техники.

– Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что наше промышленное партнерство становится двусторонним процессом, что отражается в росте позиций промышленного экспорта Казахстана в Германию. В частности, в ходе моего визита были достигнуты договоренности о поставках на германский рынок продукции отечественного машиностроения, включая железнодорожные колеса, производимые с использованием немецкого оборудования, – рассказал Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан готов расширять сотрудничество с германскими компаниями в сферах автоматизации, станкостроения, промышленной робототехники, точного машиностроения, передового производства и цифровизации производственных процессов.

– Эти примеры указывают на следующий этап развития наших экономических отношений. Нам следует перейти от отдельных успешных проектов к системному промышленному партнерству. Для этого Казахстан готов запустить Казахстанско-Германскую инвестиционно-промышленную инициативу, в основе которой будет единый портфель флагманских проектов. Цель носит практический характер – отобрать коммерчески жизнеспособные проекты, способные привести к формированию новых отраслей в Казахстане, привносить передовые немецкие технологии и компетенции и обеспечивать выпуск конкурентоспособной продукции для региональных и мировых рынков. Компании немецкого Mittelstand могут сыграть особенно важную роль в этом направлении, – отметил Президент.

Отдельное внимание в выступлении было уделено сотрудничеству в сфере критически важных материалов. Казахстан располагает 21 из 34 видов сырья, классифицированных Европейским Союзом как стратегические.

– Германия нуждается в надежных и диверсифицированных поставках. Казахстан заинтересован в инвестициях и передовых технологиях для дальнейшего продвижения вверх по цепочке создания стоимости. Это создает мощную стратегическую синергию. Следующим этапом должно стать определение крупных проектов полного цикла – от геологоразведки и добычи до переработки и производства в Казахстане материалов с высокой добавленной стоимостью, – подчеркнул он.

Президент также обозначил значительный потенциал сотрудничества в сельском хозяйстве.

– В 2025 году двусторонняя торговля сельскохозяйственной продукцией выросла на 23 процента, а экспорт казахстанской аграрной продукции в Германию – на 38 процентов. Следующим шагом должно стать развитие совместных проектов по всей цепочке создания стоимости – от точного земледелия и водосберегающего производства до переработки, хранения и экспорта, – пояснил Глава государства.

Энергетика является еще одним ключевым направлением совместной работы. По словам Президента, Казахстан является одним из крупных поставщиков нефти в Европу и вносит значительный вклад в архитектуру энергетической безопасности.

– Наше взаимодействие с Siemens Energy, включая ее сотрудничество с национальным оператором электросетей Казахстана KEGOC, демонстрирует потенциал этого направления. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике и предлагаем сформировать портфель совместных проектов по модернизации энергетической инфраструктуры. Там, где это экономически целесообразно, нам следует перейти от поставок оборудования к его производству в Казахстане, создавая основу для выхода на рынки других стран Центральной Азии посредством реализации конкретных инвестиционных проектов, – предложил Президент.

Касым-Жомарт Токаев далее отметил, что Казахстан определил искусственный интеллект и цифровую трансформацию в качестве национальных приоритетов. По его словам, в стране формируется «Долина ЦОДов», которая призвана стать крупным вычислительным хабом.

– Сильные стороны Германии в области промышленного программного обеспечения, автоматизации, кибербезопасности, инженерии и прикладных исследований органично дополняют наши амбиции. Немецкие компании могли бы участвовать в развитии инфраструктуры центров обработки данных и совместно с казахстанскими партнерами разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта для горнодобывающей промышленности, энергетики и логистики, – отметил Президент.

Отдельный блок выступления был посвящен развитию человеческого капитала. Высоко оценив дуальную систему профессионального образования Германии, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на наличие основы для расширения академических и профессиональных обменов.

– Предлагаем создать сеть Казахстанско-Германских центров промышленных компетенций, которые могли бы быть напрямую связаны с реализацией флагманских проектов. Здесь можно использовать простой принцип – каждый крупный инвестиционный проект одновременно должен становиться площадкой для подготовки кадров. Именно так капитал превращается в знания, а знания – в устойчивый экономический рост, – подчеркнул Президент.

Выступая на бизнес-форуме, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил значительный потенциал экономического сотрудничества и подчеркнул важность дальнейшего развития стратегического партнерства.

– Казахстан является нашим важнейшим торговым партнером в Центральной Азии, и мы продолжаем развивать наше сотрудничество. Об этом свидетельствуют и двусторонние соглашения, которые будут подписаны после этой встречи. Будучи Федеральным Президентом, я стремлюсь развивать контакты с растущими региональными державами, в том числе с Казахстаном. Германия привносит капитал, технологии и промышленный опыт. Казахстан располагает огромными запасами природных ресурсов, колоссальным потенциалом роста и, конечно же, стратегическим расположением между Европой и Азией, – сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.