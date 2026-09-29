Глава государства принял председателя правления группы компаний Wilo Group Оливера Гермеса

г. Берлин, ФРГ

В рамках официального визита в Германию Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителем германской международной технологической группы компаний Wilo Group Оливером Гермесом. Концерн производит насосы, а также предлагает энергосберегающие решения для жилых домов, общественных и промышленных зданий.

Президент назвал Wilo хорошим примером промышленной локализации немецкого бизнеса в Казахстане, высоко оценив инвестиции в производственный комплекс в Алматинской области, а также решение использовать нашу страну в качестве платформы для выхода на рынки Центральной Азии.

По словам Главы государства, следующим шагом должно стать углубление локализации – увеличение доли компонентов, производимых в Казахстане, развитие инженерных и сервисных компетенций, а также расширение участия отечественных поставщиков.

В данном контексте Глава государства положительно высказался о планах по запуску в городе Алатау регионального сервисного и инженерного центра по насосному оборудованию.

Касым-Жомарт Токаев также выразил заинтересованность в развитии сотрудничества Wilo с казахстанскими инжиниринговыми компаниями, университетами и техническими специалистами, в том числе в сфере подготовки кадров, локализации сервисного обслуживания и внедрении передовых практик цифрового производства.

В свою очередь Оливер Гермес выразил благодарность Президенту Казахстана за поддержку проектов концерна, а также рассказал о планах по расширению партнерства в нашей стране. Как подчеркнул немецкий бизнесмен, Казахстан стал для Wilo региональным хабом в Центральной Азии.