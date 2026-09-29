Президенты Казахстана и ФРГ провели переговоры в узком формате
г. Берлин, ФРГ
В министерстве обороны Федеративной Республики Германия состоялась церемония встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Берлин с официальным визитом.
Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер представили друг другу членов делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.
По завершении торжественной церемонии главы государств направились в резиденцию Федерального Президента Германии.
Касым-Жомарт Токаев оставил запись в Книге почетных гостей.
Глава нашего государства поблагодарил Франка-Вальтера Штайнмайера за оказанный прием и приглашение посетить с визитом ФРГ.
Президент Казахстана подчеркнул, что Германия является ключевым стратегическим партнером нашей страны в Европе, а двустороннее сотрудничество основано на взаимном доверии, уважении и общих интересах. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 35-я годовщина установления дипломатических отношений. За три десятилетия достигнут значительный прогресс по всему спектру партнерства.
В свою очередь Президент Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что высоко ценит личный вклад Касым-Жомарта Токаева в расширение многогранного сотрудничества между Астаной и Берлином. Он выразил уверенность в том, что нынешний визит Главы нашего государства придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям и выведет их на качественно новый уровень.