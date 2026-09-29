Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями группы Deutsche Bahn в Берлине

г.Берлин, ФРГ

Президент Казахстана высоко оценил вклад Deutsche Bahn в модернизацию железнодорожного сектора страны, особо отметив реализацию совместного проекта DB Engineering & Consulting и АО «НК «КТЖ» по развитию пассажирских перевозок.

Глава государства подчеркнул важность интеграции казахстанских производителей в цепочку поставок германского концерна, в том числе через прохождение соответствующей сертификации.

В свою очередь директор по закупкам Deutsche Bahn AG Ян Гроте выразил признательность за положительный отзыв о работе германского концерна в Казахстане и подтвердил готовность к дальнейшему углублению взаимодействия.

Во встрече также принял участие руководитель DB Cargo Eurasia GmbH Андреас Любс. В сфере грузовых перевозок Казахстан и DB Cargo Eurasia активно сотрудничают в развитии грузовых контейнерных перевозок и сейчас большое внимание уделяют Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

В завершение беседы была подтверждена обоюдная заинтересованность в укреплении долгосрочного сотрудничества по всему спектру транспортно-логистического комплекса.