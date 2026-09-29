Глава государства принял председателя правления Rhenus Group

г.Берлин, ФРГ

Президент Касым-Жомарт Токаев и председатель правления группы компаний Rhenus Group Тобиас Бартц обсудили перспективы развития стратегического партнерства в сфере транспорта и логистики, а также переход к реализации совместных инфраструктурных проектов.

Глава государства отметил многолетний вклад компании в укрепление транспортной связности Казахстана и подчеркнул, что наша страна ставит целью стать одним из главных логистических хабов континента.

Особое внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Касым-Жомарт Токаев призвал совместными усилиями выстроить конкурентоспособный логистический маршрут с современными портами, терминалами, железными дорогами и цифровыми сервисами. Он также приветствовал участие Rhenus в проекте мультимодального хаба в порту Актау.

В свою очередь Тобиас Бартц отметил высокий потенциал Казахстана в качестве ключевого транспортно-логистического узла и выразил заинтересованность компании в участии в совместных проектах.

По итогам встречи собеседники подтвердили готовность к расширению направлений взаимовыгодного сотрудничества.