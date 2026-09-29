Состоялось заседание Комиссии при Президенте по вопросам противодействия коррупции

Заместитель Председателя Совета Безопасности Аида Балаева провела заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции.

В ходе заседания рассмотрены предварительные итоги реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы и проект нового стратегического документа на предстоящие пять лет.

Подчеркнуто, что противодействие коррупции является одним из важных направлений обеспечения национальной безопасности. Особое внимание уделено эффективности принимаемых мер и необходимости исключить формальный подход к реализации стратегических документов.

По итогам рассмотрения действующей Концепции отмечено, что выявленные проблемные вопросы и недостатки должны быть учтены при формировании антикоррупционной политики на предстоящие пять лет.

В проекте нового стратегического документа предложено сместить акцент с формального исполнения мероприятий на системное управление коррупционными рисками, предусмотрев конкретные и измеримые цели, ориентированные на практические изменения для граждан.

Отдельный акцент сделан на применении современных цифровых решений и искусственного интеллекта для анализа и прогнозирования коррупционных рисков.

Агентству по делам государственной службы совместно с заинтересованными государственными органами поручено доработать проекты Концепции и плана мероприятий по ее реализации. Документ будет повторно рассмотрен Комиссией перед внесением Главе государства.

Реализацию новой Концепции планируется начать с 1 января 2027 года.

Также рассмотрены предложения по совершенствованию формата работы Комиссии и определению приоритетных вопросов на предстоящий год.