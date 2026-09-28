Глава государства встретился с Еленой Рыбакиной

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с триумфом на открытом чемпионате США и статусом первой ракеткой мира по теннису, отметив историческое значение этого успеха и неоценимый вклад в развитие казахстанского спорта.

– После Ваших побед наши дети проявляют интерес к теннису, в большом количестве записываются в секции, хотят тоже стать чемпионами. Вы подаете положительный пример нашим детям, и это очень хорошо. Наши дети должны приобщаться к спорту, это крайне важно для их будущего. Три победы на турнирах Большого шлема навечно останутся в летописи тенниса. Полагаю, что на этом Вы не остановитесь и дальше будете продолжать свое победное шествие, – сказал Глава государства.

Президент особо выделил высокие человеческие качества Елены Рыбакины.

– Вы хорошо себя ведете на корте и во время общения с людьми. Я всегда отмечаю Вашу чрезвычайно высокую персональную культуру. Это тоже имеет очень важное значение, в том числе и с точки зрения презентации Казахстана как развитого и цивилизованного государства, где поддерживается спорт и, в частности, теннис, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Елена Рыбакина выразила искреннюю благодарность Главе государства за личную поддержку, а также за особое внимание, которую он уделяет развитию большого тенниса в Казахстане.

Первая ракетка мира заявила, что очень горда представлять Казахстан на международной арене. Она намерена и впредь добиваться высоких результатов, радуя отечественных болельщиков своими победами.

В завершение Президент Касым-Жомарт Токаев наградил Елену Рыбакину орденом «Барыс» III степени за выдающиеся спортивные заслуги и большой вклад в развитие и популяризацию тенниса в Казахстане.