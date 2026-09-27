Глава государства поручил подготовить План военной реформы

Президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом оборонного ведомства. Он представил нового министра обороны.

Совещание началось с минуты молчания в память о 14 военнослужащих, погибших в ходе учений в Мангистауской области.

– Я направил телеграммы соболезнования родителям всех погибших военнослужащих. Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Ни одна семья не останется без поддержки, – сказал Президент.

Глава государства дал жесткую оценку произошедшему. Гибель военнослужащих в мирное время Президент назвал следствием преступного по своей сути непрофессионализма офицеров, включая генералов.

Касым-Жомарт Токаев потребовал выяснить не только обстоятельства трагедии, но и то, чем был продиктован сам замысел таких учений и насколько поставленные задачи отвечают современным угрозам.

– Давние проблемы в армии не решаются руководством из года в год, что подрывает обороноспособность страны. Никакие уроки из прошлых трагедий не извлечены. Кто разрабатывал и утверждал замысел этих учений? Какова роль и координация со стороны Генерального штаба? Почему на учениях не было Главнокомандующего Военно-морскими силами? Безответственность, халатность, показуха стали общим местом. Системной работы нет, планы реагирования на кризисные ситуации не выдерживают никакой критики. Все это – следствие безучастия руководства военного ведомства, – заявил Глава государства.

Президент отметил, что в ходе учений военнослужащие не были обеспечены необходимым снаряжением, в том числе морскими спасательными жилетами.

Отдельное внимание в выступлении было уделено безопасности личного состава. Правительственная комиссия, считает Глава государства, должна дать оценку действий всех должностных лиц, отвечавших за подготовку и проведение учений, снабжение и контроль за соблюдением мер безопасности.

Кроме того, в соответствии с Распоряжением Президента началась комплексная проверка положения дел в министерстве обороны. Проверка охватит организацию службы, состояние снабжения, материальное и финансовое обеспечение армии. Комиссия, которую возглавила заместитель Председателя Совета Безопасности Аида Балаева, должна выявить все нарушения и определить круг лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

Глава государства подчеркнул, что звания и должности не могут служить основанием для освобождения от ответственности. Этот вопрос находится на его личном контроле.

– Это трагическое происшествие со всей очевидностью вскрыло многочисленные недостатки и отсутствие профессионализма в армии. Пришло время для кардинальной военной реформы. Это безотлагательная задача. В связи с этим мною произведены кадровые перестановки. Представляю вам нового министра обороны Айдоса Сакеновича Мырзахметова. Он вступает в должность в непростое время. На него возлагается исключительная ответственность, предстоит решить крайне сложные задачи. Нужны самые решительные действия, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на необходимость глубокой трансформации работы оборонного ведомства.

– На недавнем совещании с Аппаратом Совета безопасности мною были сформулированы приоритеты работы в военной сфере. Наша армия застыла в прошлом веке. В то же время надо полностью перестраивать систему командования в соответствии с передовым международным опытом. Необходим комплексный подход, для этого нужно иметь видение, а видением обладают только грамотные офицеры с широким кругозором. Цель реформы – формирование армии нового образца, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил перевести армию на рельсы цифровой трансформации и заменить человека технологиями там, где это возможно.

– Требуются новые подходы к развитию армии. Шаблонные решения, «показательные» маневры, красивые отчеты никому не нужны, – отметил Президент.

Перед министром обороны был поставлен ряд первоочередных задач.

Первая – кардинально повысить эффективность использования бюджетных ресурсов.

– Все выделяемые средства должны давать максимальный результат для обеспечения обороноспособности государства. Нецелевые расходы, тем более, хищения, недопустимы. От ответственности за такие действия никто не уйдет, – сказал Президент.

Вторая – провести реформу Вооруженных Сил с учетом современных угроз. Аппарату Совета Безопасности совместно с министерством обороны поручено в десятидневный срок представить План военной реформы. Глава государства также считает необходимым ввести прозрачные критерии оценки и отбора кадров.

– Выдвижение на командные должности следует осуществлять исключительно на основе опыта и компетенций, а не по принципу личной лояльности, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Третья задача – усилить идеологическую и воспитательную работу среди военнослужащих на основе ценностей Конституции, истории военного дела, достижений казахской и мировой культуры. Армия должна стать школой профессиональной подготовки, источником обширных знаний, подлинного патриотизма. В армии безопасность и жизнь каждого военнослужащего должны стать безусловным приоритетом.

– Защита Родины – священный долг каждого гражданина. Те, кто посвятил свою жизнь военной службе, достойны заботы и поддержки государства. Служба в армии не должна внушать страх и ужас, армия призвана быть институтом, на лучших примерах прошлого и настоящего воспитывающим молодых воинов, истинных патриотов своей Отчизны, – подытожил Глава государства.

Президент считает необходимым объективно освещать службу всех военнослужащих, прежде всего, добившихся высоких оценок и поощрения со стороны командования.

Верховный Главнокомандующий акцентировал внимание на важности подготовки не объемных концепций и дорожных карт, а четкого, конкретного поэтапного Плана реформы, который будет рассмотрен на заседании Совета Безопасности во второй половине октября.

В завершение Президент поручил осуществлять координацию работы по реформированию армии Аппарату Совета Безопасности.