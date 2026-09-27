О награждении государственными наградами Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить следующих граждан:
медалью «Ерлігі үшін»
Қуандық Бекет Бақтыбекұлы – матрос (стрелок) войсковой части 29011 Министерства обороны;
Темерхан Ақжол Тимурұлы – матрос (стрелок) войсковой части 29011 Министерства обороны;
Удалов Никита Александрович – специалист (санитарный инструктор) войсковой части 29011 Министерства обороны.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 27 сентября 2026 года
№ 1505