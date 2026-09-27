О награждении государственными наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить следующих граждан:

медалью «Ерлігі үшін»

Қуандық Бекет Бақтыбекұлы – матрос (стрелок) войсковой части 29011 Министерства обороны;

Темерхан Ақжол Тимурұлы – матрос (стрелок) войсковой части 29011 Министерства обороны;

Удалов Никита Александрович – специалист (санитарный инструктор) войсковой части 29011 Министерства обороны.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 27 сентября 2026 года

№ 1505