О награждении государственными наградами Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить следующих граждан:
орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы
Мұхтарұлы Олжас (посмертно) – командир взвода войсковой части 29011 Министерства обороны;
орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева
Аяпберген Сержан Талғатұлы (посмертно) – командир отделения войсковой части 29011 Министерства обороны;
Бегей Дастан Нурболұлы (посмертно) – старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011 Министерства обороны;
Бердиханов Мейрамбек Ермуханұлы (посмертно) – командир отделения войсковой части 29011 Министерства обороны;
Гилаж Ақжайық Болатбекұлы (посмертно) – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011 Министерства обороны;
Гумаров Мансур Айтбайулы (посмертно) – командир отделения войсковой части 29011 Министерства обороны;
Диханбаев Олжас Тажибайұлы (посмертно) – командир отделения войсковой части 29011 Министерства обороны;
Жаңабай Әсет Саматұлы (посмертно) – специалист (наводчик) войсковой части 29011 Министерства обороны;
Кобенов Алмас Жусипулы (посмертно) – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011 Министерства обороны;
Мадихан Азамат Болатбекұлы (посмертно) – матрос (помощник гранатометчика) войсковой части 29011 Министерства обороны;
Өмірзақ Өмірбек Өмірболатұлы (посмертно) – матрос (гранатометчик) войсковой части 29011 Министерства обороны;
Темиргалиев Женис Тлеушевич (посмертно) – матрос (помощник пулеметчика) войсковой части 29011 Министерства обороны;
Төлеген Ақылбек Қабденұлы (посмертно) – старший матрос (старший стрелок) войсковой части 29011 Министерства обороны;
Турдыбекұлы Мирас (посмертно) – матрос (стрелок) войсковой части 29011 Министерства обороны.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 27 сентября 2026 года
№ 1504