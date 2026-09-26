О Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан
В целях проведения комплексной проверки состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан, в том числе в сфере финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений:
1. Создать Комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан (далее – Комиссия) в следующем составе:
Балаева Аида Галымовна – Заместитель Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан, председатель Комиссии;
Смаилов Алихан Асханович – Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, заместитель председателя Комиссии;
Жиенбаев Ержан Нурланович – Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;
Элиманов Жанат Калдыбекович – Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
Баймукашев Мурат Калибекович – Руководитель Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан;
Такиев Мади Токешович – Министр финансов Республики Казахстан;
Умиралиев Жандос Жанибекович – первый заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан;
Алтынбаев Али Сапаргалиевич – первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
Амрин Азамат Кеменгерович – первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
2. Комиссии в семидневный срок доложить первые результаты о проделанной работе.
3. Настоящее распоряжение вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 26 сентября 2026 года
№ 336