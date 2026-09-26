В целях проведения комплексной проверки состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан, в том числе в сфере финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений:

1. Создать Комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан (далее – Комиссия) в следующем составе:

Балаева Аида Галымовна – Заместитель Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан, председатель Комиссии;

Смаилов Алихан Асханович – Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, заместитель председателя Комиссии;

Жиенбаев Ержан Нурланович – Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;

Элиманов Жанат Калдыбекович – Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

Баймукашев Мурат Калибекович – Руководитель Аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан;

Такиев Мади Токешович – Министр финансов Республики Казахстан;

Умиралиев Жандос Жанибекович – первый заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан;

Алтынбаев Али Сапаргалиевич – первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

Амрин Азамат Кеменгерович – первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

2. Комиссии в семидневный срок доложить первые результаты о проделанной работе.

3. Настоящее распоряжение вводится в действие со дня его подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 26 сентября 2026 года

№ 336