Глава государства встретился со старшим президентом UBTECH Robotics Corp Чжун Юном

г. Алматы

Касым-Жомарт Токаев приветствовал планы UBTECH Robotics по открытию в Алматы завода по производству образовательной и сервисной робототехники.

Как отметил Президент, Казахстан станет первой производственной площадкой компании за пределами Китая. Данный проект осуществляется в рамках практической реализации договоренностей, достигнутых в Шанхае в июле этого года.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы партнерства в сфере образования. В частности, речь шла о возможностях системного взаимодействия UBTECH с техническими ВУЗами и колледжами Казахстана. Кроме того, предложено создать совместной центр компетенций, в рамках которого казахстанские специалисты смогут принять участие в исследованиях и разработках компании.

Отдельно были рассмотрены вопросы комплексного внедрения технологий UBTECH в Alatau City, применения робототехники в горно-металлургическом комплексе, нефтегазовой отрасли и на крупных логистических объектах.

Чжун Юн выразил признательность Главе государства за внимание, уделяемое сферам цифровизации и искусственного интеллекта, в которых Казахстан добился значительных успехов. Он также высоко оценил открытую, инклюзивную и ориентированную на практический результат среду развития, созданную в Казахстане. По его словам, осуществление совместных проектов придаст импульс расширению сотрудничества и внедрению цифровых технологий.